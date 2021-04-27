Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D-400 Karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın drone ile havadan görüntülendi. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında patlama riskine karşı jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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