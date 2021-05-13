Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Silivri'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Silivri Kınalı mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangının diğer bölümlere sirayet etmesini önledi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yandın daha da büyümeden söndürüldü.

(Yusuf Eker/ İHA)

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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