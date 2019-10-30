Geri dönüşüm fabrikasında yangın

30.10.2019 21:13

Sivas'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA