Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Alkol alıp hız yapınca dehşeti yaşadılar: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Alkol alıp hız yapınca dehşeti yaşadılar: 1 ölü, 2 yaralı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu
Cani eşinin kızgın yağla yüzünü yaktığı kadın yaşadıklarını anlattı: 'Seni televizyona çıkaracağım' diyordu, demek ki bunu planlıyormuş
Cani eşinin kızgın yağla yüzünü yaktığı kadın yaşadıklarını anlattı: 'Seni televizyona çıkaracağım' diyordu, demek ki bunu planlıyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Mert Günok Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 10:23:08. #1.15#

title