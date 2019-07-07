Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 'toma' takviyesi

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında itfaiyenin yetersiz kalması üzerine tomalar da destek verdi

Fabrikadaki yangına bir helikopter de havadan destek verdi

ADANA - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı söndürme işleminde 'toma'lar da destek verdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı kapladı. Yangının etkisiyle gökyüzü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de desteğe geldi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat yönettiği yangında tomalar da yangının söndürülmesi için büyük çaba gösterdi. Ayrıca yangının söndürülmesine bir helikopter de destek verdi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Kaynak: İHA