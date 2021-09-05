Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
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Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, bitişikte bulunan palet üretim tesisine sıçradı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, bitişikte bulunan palet üretim tesisine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangını kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan palet üretim tesisine sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada yanan bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. TOMA ve iş makinelerinin de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI
Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, PALET ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI - Haberler
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