Geri dönüşüm fabrikasında akıma kapılan işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geri dönüşüm fabrikasında akıma kapılan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Geri dönüşüm fabrikasında akıma kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA'da geri dönüşüm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elalyan (26) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da Geri Dönüşüm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Muhammed Elalyan (26) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Elalyan, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elalyan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

 BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Gökhan Çıra Mehmet Erdem Derya Baykal
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Geri dönüşüm fabrikasında akıma kapılan işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:43:16. #1.17#