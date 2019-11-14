Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor
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Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor

Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor Ekipler yangına müdahale ediyorSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

14.11.2019 19:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:18
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor

Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor

Ekipler yangına müdahale ediyor

SAKARYA - Sakarya'nın ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Yangın sebebiyle oluşan duman şehrin birçok bölgesinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor
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