Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
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Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Haberler | 3. Sayfa

Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında alevler geceyi gündüze çevirdi.

Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

BURSA - Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında alevler geceyi gündüze çevirdi. Yangında maddi hasar oluşurken, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Olay merkez, Yıldırım İlçesi Vakıf mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen neden ile yangın çıktı. Yangını farkeden mahalleli durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangın kilometrelerce ileriden görüntülenirken, alevler geceyi gündüze çevirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri yangın yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur

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