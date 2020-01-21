Geri dönüşüm deposunda yangın (2)
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Geri dönüşüm deposunda yangın (2)

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

21.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:57
Geri dönüşüm deposunda yangın (2)

'nın ilçesindeki bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Sokak'ta bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki kolay yanıcı plastiklerin de etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İşçilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Geri dönüşüm deposunda yangın (2)
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