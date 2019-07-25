Geri dönüşüm deposunda yangın

Gaziantep organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına yaklaşık 35 su tankeri ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm depoyu sardı. Bölgeye 35'i aşkın su tankı ve itfaiye aracı ile ambulans sevk edildi. Yaklaşık 75 itfaiye eri ve görevlinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Mehmet Bulut/İHA)

Kaynak: İHA