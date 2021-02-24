Geri dönüşüm çalışmaları ile bin 292 adet yetişmiş çam ağacı kurtarıldı

Porselen markası Porland, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında; su, kağıt, plastik, hammadde, yağ, cam, tıbbi atık, yakıt ve enerji alanında kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Marka, 2021 sonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulamalarla enerji tasarrufunu ve atık ayrışımını artırmayı hedefliyor. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, "Atık kağıt geri dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde 76 ton atık kağıdın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayarak bin 292 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesinin önüne geçtik" dedi.

Porland, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında; su, kağıt, plastik, hammadde, yağ, cam, tıbbi atık, yakıt ve enerji alanında kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Bu kapsamda marka, 2021 sonuna kadar hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulamalarla enerji tasarrufunu ve atık ayrışımını artırmayı amaçlıyor.

GÜNLÜK 300 METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI

Çevre ve atık yönetimi politikası ile doğa tahribatını önlemek ve doğal kaynak tasarrufunu sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, "İklim koşullarına uyum sağlamanın öneminin bilinci ile çevreyi tehdit eden unsurları tespit ederek, bu etkileri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hayati kaynakları korumak, su risklerini azaltmak, kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve üretim süreçlerini düzenlemek için atık su arıtma tesisini kurduk. Arıtma tesisimiz ile fabrikamızda kullandığımız günlük 300 metreküp atık suyu geri kazanıyor, arıttığımız atık suyu ise üretimimizde, bahçe sulamada ve yangın su depolarında kullanıyoruz" diye konuştu.

76 TON ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Düzenli olarak gerçekleştirdiği enerji tüketim analizleri ile enerji kaçaklarının önüne geçerek yakıt tüketimini azalttıklarını ifade eden Pamukçu, "Belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz baca gazı emisyon ölçümleri ile karbondioksit salınımının önüne geçiyoruz. Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun geri dönüştürülmesine, geri dönüşümün mümkün olmadığı durumlarda ise bertarafına yönelik aksiyonlar alıyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında yürüttüğümüz atık yönetimi projelerimiz kapsamında birçok olumlu sonuç elde ettik. Atık kağıt geri dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde 76 ton atık kağıdın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayarak bin 292 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesinin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

42 TON ATIK METAL, 38 TON ATIK PLASTİK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Aynı zamanda 228 ailenin aylık tüketimine denk gelen 2 bin 432 ton su tüketimi, bin 520 ailenin bir aylık tüketimine denk gelen 311 bin 600 kilovat elektrik tüketiminin önüne geçerek 106 bin 400 metreküp sera gazı emisyonunu önlediklerini kaydeden Pamukçu, "42 ton atık metal geri dönüşümü ile 8405 ton hammadde, 38 ton atık plastik geri dönüşümü ile 455,809 kilovat saat enerji tasarrufu elde ettik. 3 bin 498 litre atık yağ geri dönüşümü ile 3 bin 498 milyon litre suyun kirlenmesinin önüne geçtik ve biyodizel üretimine katkıda bulunduk. 2 bin 607 kilogram cam atığı geri dönüşüme kazandırarak 261 litre petrol tasarrufu sağladık. Tıbbi atıklarımızı ise lisanslı bertaraf tesislerine ulaştırarak yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunduk" dedi.

ÇEVRE POLİTİKASINDA 2021 HEDEFİ

İmge Pamukçu, "2021 sonuna kadar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem belgelerini de sistemimize dahil ederek bütünleşmiş bir yönetim sistemi kurmayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz yönetim sistemleri ile enerji tasarrufunu ve atık ayrışımını artırmayı amaçlıyoruz. Çevre bilincinin daha da artmasını sağlayacağına inandığımız çalışmalarla doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltmayı, baca gazı emisyonlarını (CO2 salınımı) düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı