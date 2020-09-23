Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı
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Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı

23.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:11

Bursa'da karton toplama tartışması kanlı kavgaya dönüştü. Belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan kavgada geri dönüşüm çalışanı 1 kişi başında şişe kırılması sonucu yaralandı.

Bursa'da belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavgada karton toplayıcılardan biri belediye çalışanın kafasına cam şişe vurarak yaralayıp kaçtı.

KARTON YÜZÜNDEN İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye ait geri dönüşüm atık toplama ekibinde görevli Müjdat K. ile karton toplayıcı Yılmaz D. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken kavga sırasında Yılmaz D. elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.'nın kafasında patlattı. İşçi yaralanırken bu hamlenin ardından kavgaya tarafların arkadaşları da girdi. Bu arada Yılmaz D. olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı.

KAPALIÇARŞI'DA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içerisinde kalan işçinin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Müjdat K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu Kapalıçarşı'da yakalanıp gözaltına alındı.Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı
Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı
Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı
Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

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