Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı'nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çevre odaklı çalışmalarından biri olan Sukurusu Uygulama Merkezi, geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocukları misafir etmeye devam ediyor. Program çerçevesinde Özel Boğaziçi Park Anaokulu 3, 4 ve 5 yaş yaz okulu grubu öğrencisi yaklaşık 20 çocuk, Sukurusu'na ziyarette bulunarak eğitimlere katıldı. Merkezin uyguladığı; çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bilinçlendirme programına katılan çocuklar, oyunlar ve görsel materyallerle doğayı korumanın yollarını eğlenceli bir şekilde öğrendi. Çizgi filmler izleyen, ardından atık kağıtların geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, birer çevre dostu olarak merkezden ayrıldı. Sukurusu'nda gerçekleştirilen çalışmaların dikkat çeken kısmı, ortaya çıkan kağıt ürünün tamamen elde geri dönüştürülmüş olması. Birimde atık kağıtları toplayıp, el yapımı ürünlere dönüştürerek, eski bir zanaat olan kağıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlar üzerine çalışılıyor.

2010 yılından beri faaliyetlerine devam eden Sukurusu Uygulama Merkezi, 2019 yılının Ocak ayı itibari ile 68 program gerçekleştirirken bu programlara katılan çocuk sayısı ise bin 837'ye ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA