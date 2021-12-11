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Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor

Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampındaki Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim aralıksız devam ediyor.

TARSUS, MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampındaki Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim aralıksız devam ediyor. Kreş malzemelerinden kent mobilyalarına, oyun gruplarından duraklara kadar birçok ürün atölyede Geri Dönüşüm ürünlerinden imal ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampında bulunan Geri Dönüşüm Atölyesinde hurdalar, insanların kullanımı için yeniden hayat buluyor. Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinden ve başka yerlerden temin edilen hurda malzemelerin usta ellerde işlenerek farklı ürünlere çevrildiği atölyede, tek düşünce sürekli olarak üretmek.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "üretken belediyecilik" anlayışının yansıması olan Geri Dönüşüm Atölyesinde bugüne kadar kreş malzemeleri, oturma grupları, kitap durak, pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına uygun banklar, masa, sandalye, sehpa ve survivor oyun grupları yapıldı. Bununla da sınırlı kalınmayan atölyede ayrıca büro malzemelerinin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Geri Dönüşüm Atölyesinde özverili şekilde yapılan eşya veya malzemeler, hem Gençlik Kampı oyun alanlarında hem Büyükşehir'in birçok biriminde hem de sosyal hayatın birçok noktasında kullanılıyor. - MERSİN

Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor

Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor

Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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