Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı
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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dönüşüm, Yaşam

Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı

Engelsiz Hobi Kursları Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı ve Sosyal Gelişim Merkezi bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı.

08.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:02
Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri canlıları unutmadı

Engelsiz Hobi Kursları Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı ve Sosyal Gelişim Merkezi bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, canlıları unutmadı. Geri Dönüşüm Atölyesi öğrencileri sokak hayvanlarını unutmayıp Sosyal Gelişim Merkezi'nin bahçesindeki ağaçlara kuşyemi hazırlayıp astı. Engelsiz yüreklerin örnek çalışması büyük beğeni toplarken; canlıların yaşamını kolaylaştırmak için hazırladıkları çalışma hayvan severler tarafından alkış aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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