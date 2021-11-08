KARABÜK (İHA) - Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü için zamanla yarıştılar

Geri dönüşüm aracı ile kamyonet çarpıştı : 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Geri Dönüşüm toplama aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonette sıkışan sürücü Afad ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde, Barış Mahallesi Göztepe Caddesinde meydana geldi.

Bostanbükü yönüne giden Emre Kabaran yönetimindeki 34 YS 293 plakalı atık toplama aracı ile karşı yönden gelen Hüseyin Erdoğan'ın kullandığı 37 RE 171 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Kabaran, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazada sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan yabancı uyruklu Muneer Dawood Hamdi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.