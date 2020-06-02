Geri dönüşüm alanına bırakılan bebeği bulan görgü tanığı konuştu
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Geri dönüşüm alanına bırakılan bebeği bulan görgü tanığı konuştu

Afyonkarahisar'da annesi tarafından geri dönüşüm alanına bırakılan kız bebeği bulan görgü tanıkları konuştu.

Geri dönüşüm alanına bırakılan bebeği bulan görgü tanığı konuştu
02.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:45

Afyonkarahisar'da annesi tarafından geri dönüşüm alanına bırakılan kız bebeği bulan görgü tanıkları konuştu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde henüz 3 günlük bebeğin annesi tarafından yağmur altında geri dönüşüm alınana bırakılmasının ardından, bebeği bulan ve ismini vermek isteyen görgü tanığı konuştu. Bebeğin yağmur altında kolilerin arasına bırakılmış bir vaziyette bulduklarını belirten görgü tanığı, "Bebeğin üzerinde ince bir battaniyesi vardı, bir de elbiseleri vardı. Kolinin üzerine koymuşlar çocuğu, etrafına da koliler koymuşlar. Bebek burada kalmış yağmurda. Biz bebeği aldık, ben yan taraftaki şarküteriye götürdüm polis ve ambulans geldi, çocuğu götürdüler. Artık kim bıraktıysa bilmiyorum" dedi.

Öte yandan küçük bebeğin Bolvadin Devlet Hastanesi'nden yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İmaret mahallesinde boş arazide ağlayan bebek sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, alüminyum folyoya sarılmış yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Bebeği alan 112 Acil Servis ekipleri Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada görevliler tarafından bakıma alınıp tedavisi yapılan bebek, altı değiştirilip mama verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 3 günlük bebeği sokağa bırakanların bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu; sokağa terk edilen bebeğin annesi olduğu tespit edilen İ.Y. ile anneannesi A.T. yakalandı ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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