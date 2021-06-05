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'Geri Dönüştürülebilir Ürünler Kullanmalıyız'

'Geri Dönüştürülebilir Ürünler Kullanmalıyız'
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi, Kusadasi Belediyesi ve Türkiye Çevre Egitim Vakfi (TÜRÇEV), Avrupa Çevre Ajansi Deniz Çöpleri Izleme Projesi kapsaminda ortak bir çalismayla Kusadasi Üçüncü Plaj'da çöp topladi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, Kusadasi Belediyesi ve Türkiye Çevre Egitim Vakfi (TÜRÇEV), Avrupa Çevre Ajansi Deniz Çöpleri Izleme Projesi kapsaminda ortak bir çalismayla Kusadasi Üçüncü Plaj'da çöp topladi. Çöpleri siniflandirmak için yapilan çalismada 221 metrelik sahil seridinde ve kayalik alandan toplamda 82. 5 kilogram çöp toplandi. Toplanan atiklarin yüzde 44'ünün plastik olmasi dikkat çekti.

Kusadasi'nda bundan sonra her mevsim yapilacak olan etkinligin ilki 5 Haziran Çevre Günü'nde yapildi. Atik karakterizasyonunun verilerle tanimlanmasi yapilan etkinlikte yüzde 44 oranina tekabül eden 36 kilogram plastik atik toplandi. Ikinci sirayi 19 kilogramla cam atiklar, üçüncü sirayi 13. 5 kilogramla tahta atiklar aldi. Atiklarin daha çok denizden sürüklenerek gelen atiklar oldugu dikkati çekti.

Etkinlige Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne ve Kusadasi Belediyesi Temizlik Isleri Müdürlügü'ne bagli yaklasik 40 personel katildi.

Baskan Çerçioglu: Plastik kullanimi azaltilmali

Denizden gelen atiklarin sahilleri kirletmesinin global bir sorun oldugunun altini çizen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, dogada çok uzun yillar kalan plastik atik sorununa dikkati çekti. Baskan Çerçioglu plastik kullaniminin azaltilmasi, geri dönüstürülebilir ürünler kullanilmasi gerektigini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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