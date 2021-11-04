AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - Yangının başlamasından saatler sonra tüm imkânlarını seferber ederek, arama kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerine ilk katılan kurumlardan birisi olan Yıldırım Belediyesi, şimdi de bölgenin yeniden yeşillendirmesine katkı sağlamak için seferberlik başlattı.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hem felaket bölgesine destek olmak hem de atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık oluşturmak için 'Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Fidana Dönüşüyor' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, atık yağ, kağıt ambalaj, elektronik, plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklarını, Otosansit Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Barış Manço Kültür Merkezi, Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki toplama noktalarına teslim eden veya talepte bulunarak atıklarını evlerinden belediye ekiplerine teslim eden Yıldırımlılar adına, Muğla'daki yangın bölgesine hatıra fidanı dikilecek.

MUĞLA YENİDEN YEŞERECEK

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangın felaketlerinin büyük bir üzüntü yarattığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çıkan yangınlarla mücadele ve yaraların sarılması noktasında yerel yönetimlerden hemşerilerimize, merkezi yönetimden dünyanın farklı coğrafyalarındaki kardeş ülkelere kadar büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Afet bölgelerine ilk ulaşan ekipler arasında yer alan Arama Kurtarma ekiplerimiz büyük bir fedakârlık göstererek yoğun bir çalışma gösterdiler. Biz Yıldırım Belediyesi olarak o acı günlerde afet bölgesi ile kurduğumuz diyaloğu devam ettiriyoruz. O gün nasıl oradaki insanlarımızın yanında olduysak bugün de bölgenin yeniden yeşiline kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Vatan hainlerinin soldurduğu fidanları hemşerilerimizin desteği ve katkısıyla yeniden yeşerteceğiz" ifadelerini kullandı.

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