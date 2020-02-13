"Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

13.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bakanlık ana hizmet binasında düzenlenen program öncesi, Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması'na katılan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Birpınar, yarışmada ödül kazanan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Birpınar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin ve yetişkinlerin çevreci olması gerektiğini belirterek, salondaki bütün gençleri çevre müfettişi ilan ettiğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'yle atıkların kaynağında ayrıştırılmaya başlandığını belirten Birpınar, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Birpınar, çöplerin karıştırılarak atılmasının çok ilkel bir durum olduğuna işaret ederek, Bakanlık binasında çöplerin kaynağında ayrıştırıldığını, iki yıldır Bakanlık binasına çöp kamyonu gelmediğini belirtti.

Sıfır atığın özetinin çöplerin kaynağında ayrıştırılması olduğuna işaret eden Birpınar, "Sıfır Atık Yönetmeliği'yle bütün kamu binalarında, okullarda atıkların yerinde ayrıştırılması uygulamasına geçtik. 400 bin kurum ve kuruluşta, sıfır atık sisteminin kurulmasını sağladık. Denizlerdeki kirlilikle mücadele için de Sıfır Atık Mavi'yi başlattık. Plastik poşet kullanımını paralı hale getirdik. Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı." dedi.

Çevre kirliliğinin aslında sağlık meselesi olduğunu ifade eden Birpınar, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülkede çevre kirliyse su, hava, toprak kirlenmeye devam ediyorsa hastalıklar çıkmaya devam eder. Son dönemde yeni bir hastalık çıktı. Önümüzdeki dönemde bakacaksınız mutlaka sebebi yine çevre kirliliği olacaktır. Çin'de çıkan bu hastalığın sebepleri de araştırıldığında mutlaka sebepleri arasında çevre kirliliği vardır. Havayı, suyu, toprağı kirleterek belki çok zengin olabilirsiniz ama bir hastalık çıkar o kazandığınız paraların hepsi gider. Şu anda Çin'in zararı 2-3 trilyon diyorlar. Mutlaka havayı, suyu, toprağı koruyarak, gelecek nesillere de bırakmak zorundayız. Bunu başaramazsak iyi bir geleceğe sahip olamayacağız, içecek su bile bulamayacağız."

Yarışmaya 10 bin okuldan 120 bin eser katıldı

"Sıfırdan başlıyoruz" temasıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye genelindeki 10 bin okuldan 120 bin eser katıldı. Gönderilen eserler alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Eserler, resim, fotoğraf, karikatür, proje ve kısa film dalında olmak üzere 5 kategoride değerlendirmeye alındı.

İlkokul ve ortaokuldan birinci öğrencilere dizüstü bilgisayar ve bisiklet, ikinci olanlara tablet ile bisiklet, üçüncülüğü elde edenlere de bisiklet hediye edildi.

Liseden birinci olan öğrenciler 5 bin lira, ikinci olan öğrenciler 3 bin lira, üçüncü olan öğrenciler de 2 bin lira hediye çeki ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden birinci olan öğrencilere 15 bin lira, ikincilik kazananlara 10 bin lira, üçüncü olan öğrencilere ise 5 bin lira para ödülü verildi.

Kaynak: AA