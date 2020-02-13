13.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:36

Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen, 'Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması'nda dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Mutlaka havayı, suyu, toprağı koruyacağız" dedi.

Bakanlık tarafından geçen yıl düzenlenen yarışmaya, 'fotoğraf', 'resim', '3 boyutlu proje', 'kısa film' ve 'karikatür' kategorilerinde 300 bin kişi başvurdu. Yapılan inceleme sonrası, 5 kategoride 62 kişi ödül almaya hak kazandı. Bu kişiler için, bakanlık binasında ödül töreni düzenlendi. Törene; Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program, öğrencilerin konseriyle başladı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Birpınar, sıfır atık yönetmeliğiyle bütün kamu binalarında atıkların yerinde ayrıştırılması uygulamasına geçtiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"400 bin kurum ve kuruluşta sıfır atık sisteminin kurulmasını sağladık. Denizlerdeki kirlilikle mücadele için de 'Sıfır Atık Maviyi' başlattık. Plastik poşet kullanımını paralı hale getirdik. Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı. Çevre kirliliği meselesi aslında sağlık meselesi. Eğer bir ülkede çevre kirliyse, su, hava, toprak kirlenmeye devam ediyorsa, hastalıklar çıkmaya devam eder. Çin'de çıkan bu hastalığın sebepleri de araştırıldığında, mutlaka sebepleri arasında çevre kirliliği vardır. Mutlaka havayı, suyu, toprağı koruyacağız, gelecek nesillere de bırakmak zorundayız. Bunu başaramazsak, iyi bir geleceğe sahip olamayacağız, içecek su bile bulamayacağız" dedi.

Bakan Yardımcısı Birpınar, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini takdim etti.

Kaynak: DHA

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