Geri dönüşler başladı, 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
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Geri dönüşler başladı, 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu

Hafta sonu tatilini başka illerde geçiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yollara akın etti.

Geri dönüşler başladı, 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
06.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:38

Hafta sonu tatilini başka illerde geçiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar sürdü.

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, tekrar evlerine dönmeye başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu oluştu. Saat 20.00 itibari ile oluşan trafik gece saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Polisler trafiğin akışını sağladı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Manşet

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