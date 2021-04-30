"Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın" dedi cezadan kaçamadı
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"Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın" dedi cezadan kaçamadı

'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izin belgesi olmadan bankaya gitmek isteyen vatandaş denetime takıldı.

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde izin belgesi olmadan bankaya gitmek isteyen vatandaş denetime takıldı. Cezai işlem öncesinde, "Tamam ben geri döneyim o zaman, kusura bakmayın" diyerek ekipleri ikna etmeye çalışan N.E. cezadan kaçamadı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Tam Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 17 günü kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kent merkezinde birçok kontrol noktası kuran ekipler, geçiş yapan araç ve yayaları tek tek durdurarak kimlik ve belge kontrolü yaptı.

Kusura bakmayın geri döneyim

Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdüren ekiplerce kimlik ve belge kontrolü için durdurulan N.E. isimli vatandaş, bankaya para çekmeye gittiğini söyledi. Gerekli kontrolleri yapılan vatandaşın sokağa çıkma izninin olmadığı tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulanacağı öğrenen vatandaş, "Tamam ben geri döneyim o zaman, kusura bakmayın" diyerek ekipleri ikna etmeye çalışsa da cezadan kaçamadı. Cezai işlem sonrasında konuşan N.E., "Bankaya gidiyordum, uygulama noktasında durdurdular iznim olmadığı için gidemezsin dediler bana. Sonrasında da ceza yazdılar" dedi. - SAKARYA

'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı
'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı
'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı
'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı
'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı
'Geri döneyim o zaman, kusura bakmayın' dedi cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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