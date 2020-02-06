Geri döndüğü baba ocağında "şimşir kaşık" üretiyor

06.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:08

İstanbul'da uzun yıllar memur olarak çalıştıktan sonra döndüğü Trabzon'da emekli olan 64 yaşındaki Yunus Aydın, memleketi Köprübaşı ilçesinde şimşir kaşık üretiyor.

Şehir yaşantısının stresinden kaçmak için İstanbul'dan Trabzon'a yerleşip burada 14 yıl önce PTT'den emekli olan iki çocuk babası Aydın, daha sonra eşiyle Köprübaşı ilçesine yerleşti.

Çocukluk yıllarının geçtiği ilçedeki babaevini tadilattan geçiren Aydın, evin bodrumunda kurduğu küçük atölyede baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Şimşir ağacını oyup yedi aşamadan geçiren Aydın, bundan kaşık başta olmak üzere çatal, bıçak ve kepçe gibi çeşitli eşyalar üretiyor.

"Bu sanatı yaygınlaştırmak adına fuarlara katılıyorum"

Yunus Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra kendisine uğraş aradığını belirterek "Babamdan öğrendiğim şimşir kaşık ustalığını emekli olduktan sonra yapmaya karar verdim. Yaklaşık 14 yıldır da sanat ölmesin diye baba mesleğim şimşirden kaşık üretiyorum. Gerçekten çok zevkli bir iş." dedi.

Aydın, bu işi ilk günkü heyecanla yaptığını, şimşir ağacına şekil verip kaşık haline getirmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Elimden geldiğince bu sanat yaşasın diye fuarlara katılarak hem öğrenmek isteyenlere öğretiyorum hem de tanıtımını yapıyorum." diye konuştu.

Şimşir ağacının mikrop tutmayan ve bakteri üretmeyen bir ağaç olduğuna dikkati çeken Aydın, son zamanlarda bu kaşıklara ilginin arttığını söyledi.

Aydın, "Gerek mutfakta kullanım gerekse süs amacıyla talep var. Ben de elimden geldiğince bu sanat yaşasın diye fuarlara katılarak hem öğrenmek isteyenlere öğretiyorum hem de tanıtımını yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA