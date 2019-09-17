Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek

Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek

Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecekHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarında devam edecek.

17.09.2019 03:42

Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarında devam edecek.

Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlanmıştı. Yapı sahiplerinin tepkileriyle karşılanan yıkım, güçlükle de olsa sürdürülmüştü. Yıkım çalışmalarının yarında süreceği öğrenildi.

Gerginliğin yaşandığı bölgede yıkımlar devam edecek
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.