Gergerlioğlu'na TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame
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Gergerlioğlu'na TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame

Gergerlioğlu'na TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart 2021'de gerçekleşen oturumda, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis ceza nedeniyle milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulunda oturma eylemi başlatan Gergerlioğlu, daha sonra eylemini partisinin grup odasına sürdürdü. 21 Mart'ta TBMM'deki odasında gözaltına alınan Gergerlioğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gergerlioğlu, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle, 2 Nisan'da tekrar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAMEGergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Kocaeli milletvekili olan şüpheli hakkında kesinleşen mahkeme kararı olması nedeniyle kesin hüküm giydiği, bunun üzerine Anayasa'nın 84'ncü maddesi gereği TBMM Genel Kurulu'nun 17 Mart 2021 tarihli 60'ncı birleşiminde söz konusu durumun bilgiye sunulduğu ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi. İddianamede, Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle, 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği, resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gündüz ve gece kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek, nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, TBMM tutanaklarının da bu durumu doğruladığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlarını işlediği belirtilerek, 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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