Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim
Haberler » Dünya » Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim - Haberler

Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulanlara işkence yapıldığı iddiaları tekrar gündemde. euronews'e konuşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltında bulunan en az 46 kişinin avukatlarından ve eşlerinden, işkence yapıldığına dair bilgi aldığını aktardı.

19.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:45
Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim

'nde gözaltında tutulanlara işkence yapıldığı iddiaları tekrar gündemde.


euronews'e konuşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltında bulunan en az 46 kişinin avukatlarından ve eşlerinden, işkence yapıldığına dair bilgi aldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler