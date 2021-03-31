Gergerlioğlu başvurusu oybirliğiyle ret
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Gergerlioğlu başvurusu oybirliğiyle ret

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali talebiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali talebiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti.

Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de terör propagandası yapmak suçundan 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkumiyet kararı daha sonra Yargıtay tarafından da onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Bu arada Anayasa Mahkemesi, HDP hakkındaki kapatma davasında da ilk incelemeyi bugün yaparak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

(İHA)

Gergerlioğlu başvurusu oybirliğiyle ret
Gergerlioğlu başvurusu oybirliğiyle ret
Gergerlioğlu başvurusu oybirliğiyle ret
Gergerlioğlu başvurusu oybirliğiyle ret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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