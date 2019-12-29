Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır
Haberler » Dünya » Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır - Haberler

Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır

Gergerlioğlı: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali adam kaçırmalardır

29.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:45
Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır

Koaceli ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi , "2019'un en önemli insan hakları ihlali kaçırılan insanlar gerçeğidir" dedi.


Gergerlioğlu, HDP Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bu yılın en ağır, en önemli insan hakları ihlalinin kaçırılan insanlar olduğunu söylüyorum. Kaçırılan, sonradan garip bir şekilde ortaya çıkan insanlar, ortaya çıkamayan insanlar bu yılın Türkiye'deki en ağır insan hakları ihlallerini oluşturdu." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler