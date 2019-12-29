Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır

29.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:45

Halkların Demokratik Partisi Koaceli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, "2019'un en önemli insan hakları ihlali kaçırılan insanlar gerçeğidir" dedi.



Gergerlioğlu, HDP Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bu yılın en ağır, en önemli insan hakları ihlalinin kaçırılan insanlar olduğunu söylüyorum. Kaçırılan, sonradan garip bir şekilde ortaya çıkan insanlar, ortaya çıkamayan insanlar bu yılın Türkiye'deki en ağır insan hakları ihlallerini oluşturdu." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle