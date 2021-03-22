Gergerlioğlu, 10 güne teslim olmazsa yakalanacak
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Gergerlioğlu, 10 güne teslim olmazsa yakalanacak

22.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:46
Gergerlioğlu, 10 güne teslim olmazsa yakalanacak

Yargı kararı sonrasında milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezasının infazı için 10 gün içinde teslim olmaması durumunda, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Yargı kararı sonrasında milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezasının infazı için 10 gün içinde teslim olmaması durumunda, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

HDP Kocaeli eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı ise hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kağıdı çıkarttı. Çağrı kağıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olması beklenilen Gergerlioğlu, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından ise Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:53:17. #1.15#
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