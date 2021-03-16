Gerger'in muhtarları Vali Çuhadar ile görüştü
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Gerger'in muhtarları Vali Çuhadar ile görüştü

16.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:02
Gerger'in muhtarları Vali Çuhadar ile görüştü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 köy muhtarı Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek köylerinin sorunlarını dile getirdi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 köy muhtarı Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek köylerinin sorunlarını dile getirdi.

Gerger ilçesine bağlı Sutepe, Kütüklü, Güngörmüş, Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Koşarlar köyü muhtarları ve Gergerli gazeteci Serdar Kızılkaya, Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret etti.

Muhtarlar, Güngörmüş köyünde mevcut bir tane minibüs kooperatifinin olduğunu ve bu kooperatifteki araçların hepsinin çalışmadığı ve güzergah dışı çalışıldığını dile getirdi.

Köylü vatandaşların ulaşım problemi yaşadığını dile getiren muhtarlar mevcut kooperatifin güzergahına girmeden yeni bir kooperatif kurulmasını talep etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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