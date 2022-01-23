Gerger'de öğrencilerden örnek davranış - Haberler
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Gerger'de öğrencilerden örnek davranış

Gerger'de öğrencilerden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gerger Çok Programlı Lise öğrenci ve öğretmenleri, ilçe merkezi ve köylerde 1 metreyi aşan kar ve devamında oluşan tipi nedeniyle, yiyecek bulamayan hayvanlara yönelik yem ve mama etkinliği düzenledi.

Adıyaman'ın Gerger Çok Programlı Lise öğrenci ve öğretmenleri, ilçe merkezi ve köylerde 1 metreyi aşan kar ve devamında oluşan tipi nedeniyle, yiyecek bulamayan hayvanlara yönelik yem ve mama etkinliği düzenledi.

Birçok öğrenci ve öğretmen, sokaklara, evlerinin önüne kuşlar için buğday, kedi ve köpekler için çeşitli yiyecekler bıraktı. Kimi öğrenci ve öğretmen ise hayvanları elleriyle besledi. Öğrenci ve öğretmenlerin sokak hayvanları için göstermiş olduğu duyarlılık ilçede vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - ADIYAMAN

Gerger'de öğrencilerden örnek davranış

Gerger'de öğrencilerden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Buğday, Lise, kar, Yerel, Haber

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