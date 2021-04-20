Gerger'de bin dekar mera gübrelendi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bin dekar mera alanı hayvancılık için gübrelendi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bin dekar mera alanı hayvancılık için gübrelendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meralar gübreleniyor. Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri ile meraların verimlerinin ve yem bitkisi ekim alanlarının artırılarak kaba yem açığının kapatılmasıyla hayvancılığın daha ekonomik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Gerger ilçesi Yeşilyurt köyünde yürütülen proje kapsamında bin dekar mera alanına 10 ton gübre atıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı