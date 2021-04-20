Gerger'de bin dekar mera gübrelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gerger'de bin dekar mera gübrelendi

Gerger'de bin dekar mera gübrelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bin dekar mera alanı hayvancılık için gübrelendi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bin dekar mera alanı hayvancılık için gübrelendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meralar gübreleniyor. Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri ile meraların verimlerinin ve yem bitkisi ekim alanlarının artırılarak kaba yem açığının kapatılmasıyla hayvancılığın daha ekonomik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Gerger ilçesi Yeşilyurt köyünde yürütülen proje kapsamında bin dekar mera alanına 10 ton gübre atıldı. - ADIYAMAN

Gerger'de bin dekar mera gübrelendi
Gerger'de bin dekar mera gübrelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Turgut Özal Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gerger'de bin dekar mera gübrelendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:23:03. #1.14#

title