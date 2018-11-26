Gerger Çpl Öğretmen ve Öğrencilerinden Adyü'ye Ziyaret

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Gerger Çok Programlı Lisesi (ÇPL) öğretmen ve öğrencileri, Adıyaman Üniversitesini (ADYÜ) ziyaret etti.

ADYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gerger ÇPL okul öğretmenlerinden Fatma Karslı, Hayrullah Aslan ve Hatice Akıl ile 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerinden oluşan grup, Adıyaman Üniversitesini gezdi.

Adıyaman Üniversitesini tanıtmak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi vermek ve üniversite ortamını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğretmen ve öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Çarşısı (Minyaman), Adıyaman Evi Kültürel Hazine Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen grup, bol bol fotoğraf çekti.