Gergedan böceğini toplayanlara 73 bin 747 lira ceza
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Gergedan böceğini toplayanlara 73 bin 747 lira ceza

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, doğada görülen gergedan böceğini toplanmasının ancak devlet izniyle yapılabildiğini belirtti.

Gergedan böceğini toplayanlara 73 bin 747 lira ceza
01.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:58

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, doğada görülen gergedan böceğini toplanmasının ancak devlet izniyle yapılabildiğini belirtti.

Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Türkiye'de nemli bölgelerde yaygın olarak görülen "Gergedan Böceği"nin (oryctes nasicornis) baş kısmındaki boynuz dolayısıyla bu isimle bilindiğini söyledi.

Erişmiş, "Dünyanın farklı noktalarında 12-16 santimetre arasında görülebiliyor. Bizdeki boyutları da 2-6 santimetre arasında genellikle. Afyonkarahisar'da da büyük örnekleri bulmak çok zor. Bu böceğin doğadan toplanması, ülkemizin biyolojik çeşitliliğine zarar vermiş oluyor. Ekolojik dengeyi bozmuş oluyor." diye konuştu.

"Minimum cezası 73 bin 747 lira"

Erişmiş, doğadan bu böceğin toplanmasının çevre kanununa göre 73 bin 747 lira cezai yaptırımının olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Dünya Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olduğunu aktaran Erişmiş,"Bu böceğin toplanması ancak devlet izniyle yapılabilir. Bu yasal izin belgesi elinizde yok ise minimum cezası 73 bin 747 lira. Hatta yurt dışına göndermeye kalktığınızda da bu ceza oranı 5 katına kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Satılması söz konusu olamaz"

İnternet üzerinden ve sosyal medyada "Gergedan Böceği"nin 90 -100 bin dolara satışının yapıldığı şeklinde iddialar bulunduğuna dikkati çeken Erişmiş, "Bunlar doğru değildir. Gergedan Böceği'nin satılması söz konusu olamaz. Sadece bu konularla ilgilenen bazı koleksiyoncular var. Onlar da çoğu zaman kendi aralarında takas yapıyorlar. 1-2 dolar civarında bazen alımlar oluyor. Bunlarda da çok fazla inanılmaz rakamlar mümkün değildir." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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