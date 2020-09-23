Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı
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Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı

23.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:08
Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle "Kariada Gizemli Köy" olarak da bilinen, tapınak, çeşmeler ve kayadan yapılmış heykellerin bulunduğu, Madran Dağı arkasında kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasındaki antik kentte çalışmalar öncesi tören düzenlendi.

Kazı başkanlığını yürüten Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Çekilmez, törende yaptığı konuşmada, Gerga Antik Kenti'nin gizeminin henüz çözülemediğini belirtti.

Antik kentin çevredeki bütün antik kentlerin ortak kullanım alanı olduğunu dile getiren Çekilmez, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tapınağın buraya yapılması için bir neden olmalı. Bu nedenin de iyileştirici su olduğuna inanıyoruz ancak gizemi henüz çözülebilmiş değil. Bu yapıda bir tapınak dünyanın hiçbir yerinde bulunmamakta. Biz de tam anlamıyla burada neler olduğunu henüz bilmiyoruz. Defineciler tarafından kaçak kazılar yapıldığı için biz bunları nasıl kurtarırız ve geleceğe nasıl aktarabiliriz diye çalışmaya başladık. Gerga'nın bir kutsal alan ismi mi kent ismi mi ya da tanrı ismi mi olup olmadığını ilerleyen zamanlarda anlayacağız. Bunların hepsi kültür mirası. Toprağın altında bir şey aramamıza gerek yok. Bunlara bizim sahip çıkmamız gerekiyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yüzey araştırmasıyla kazı çalışmasını başlattıklarını, keşfedilmeyi bekleyen büyük bir cevher olduğunu bildirdi.

2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen antik kentteki törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir katıldı.

Heyet antik kentindeki alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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