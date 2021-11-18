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Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası Adana polisi gereksiz yara korna çalarak halkı rahatsız eden 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira para cezası uyguladı Adana polisi gereksiz korna çalarak halkı rahatsız eden 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira...

ADANA (İHA) - Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası

Adana polisi gereksiz yara korna çalarak halkı rahatsız eden 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira para cezası uyguladı

ADANA - Adana polisi gereksiz korna çalarak halkı rahatsız eden 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 104 lira para cezası uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü toplu taşıma araçlarının vatandaşın huzurunu bozacak şekilde korna çalmasına yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 91 sürücüye, "araçlarda haber leşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Ses, müzik ve görüntünün kamunun rahat ve huzurunu bozması durumunda, 72 trafik cezası uygulanmaktadır" ifadesi yer alan Karayolları Trafik Kanunun 72. Maddesine göre 144'er liradan toplam 13 bin 104 lira para cezası uygulandı.

Sürücüler polis tarafından tek tek ikaz edildi.

Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası

Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası

Gereksiz korna çalan toplu taşıma sürücülerine para cezası

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