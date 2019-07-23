Gereksiz korna çalan cezalandırılacak

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, özellikle konvoylarda gereksiz korna çalınması ve trafiği tehlikeye düşüren diğer haller durumunda kişilere ilgili kanun maddelerinden ceza kesileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada. "İlimizde motorlu taşıt sürücüleri tarafından gereksiz yere kullanılan kornaların çevreyi rahatsız ettiği ve insan sağlığını olumsuz etkilediği, kornaların amacı dışında kullanıldığı, sürücülerin korna çalmayı alışkanlık haline getirdiği, asker uğurlama, düğün ve sportif müsabakalar gibi faaliyetler sonrasında araç konvoylarının oluşturulduğu, konvoylarda yer alan araçların trafik kurallarına uymadıkları, özellikle gençlerin ve çocukların araç camlarından sarktıkları, bayrak ve flama sallayarak diğer araç ve yayalar için tehlike oluşturdukları, araç içerisinde yüksek sesle tezahürat yaptıkları, alkol aldıkları vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır."denildi.

Konvoylar mercek altına alınacak

Yapılan yazılı açıklamada özellikle konvoylara dikkat çekilerek,"Bu itibarla İlimiz dahilinde; Asker uğurlama, düğün ve sportif müsabakalar gibi faaliyetler sonrasında oluşturulan konvoylarda, araçlar 2918 sayılı Trafik Kanununda belirtilen araç takip mesafesinde seyredecekler, sürücüler trafik kurallarına uyacaklar, yolu kullanan diğer sürücü ve yayaları taciz edip tehlikeye atmayacaklar, araç camlarından sarkılmayacak, yüksek sesle tezahürat yapılmayacak, klakson çalınmayacak, ateşli silah ve patlayıcı madde ve buna benzer madde kullanmayacaktır. Motorlu taşıt sürücüleri tarafından, vatandaşların rahat ve huzurunu bozacak şekilde gereksiz veya gereğinden uzun ve ayarsız olarak uzun süre klakson çalınmayacaktır. Motorlu taşıt sürücüleri tarafından, araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları vatandaşların rahat ve huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle kullanılmayacaktır. Bu karar gereği için Kaymakamlıklara, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecek ve düğün için izin talebinde bulunan düğün sahiplerine bu kararların tebliğ edilmesi sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personele, Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından da yerel basına bu kararların duyurulması sağlanacaktır. Bu yasaklama kararına uymayanlar hakkında, fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi delaletiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır." Denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA