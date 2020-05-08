Gerekli Tedbirler Alınmadığı Taktirde Afrika'da 190 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir

Birleşmiş Milletlerin açıklamasından sonra, Dünya Sağlık Örgütü'de Afrika'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletlerin açıklamasından sonra, Dünya Sağlık Örgütü'de Afrika'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle Afrika'da 1 yıl içerisinde 83 bin ile 190 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 51 bin 698'e yükseldi. V aka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine olarak belirtildi. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin yeterli seviyede alınmaması durumunda Afrika'da 300,000 ila 3,300,000 kişinin ölebileceği ifade edilmişti.

Hükümetler Proaktif Yaklaşımda Bulunmadığı Taktirde Koronavirüsü Afrika'yı Birkaç Yıl Etkileyebilir

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Ofisi, koronavirüsüyle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda, Afrika'da 29 milyon ile 44 milyon kişinin Koronavirüsüne yakalanabileceğini, 83 bin ile 190 bin arasında kişinin ise hayatını kaybedebileceğini belirtti. Vaka ve ölüm sayılarının, tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği ifade edilirken DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, Afrika'da bulunan pek çok hükümet tarafından proaktif yaklaşımın benimsenmemesi durumunda, koronavirüs salgınının, önümüzdeki birkaç yılda Afrika için ana konu olabileceğini belirtti. Matshidiso Moeti, "Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısında bulundu.

Hükümetlerin, proaktif yaklaşımda bulunmadığı taktirde hasarın büyük olacağının altı çizilirken, koronavirüsü ile mücadelede Afrika'nın imkanlarını sonuna kadar kullanması gerektiği belirtildi. Moeti, bütün bölge hükümetleri için proaktif yaklaşım çağrısında bulunurken, koronavirüs ile mücadele kapsamında ellerindeki imkanları sonuna kadar kullanmaları gerektiği aksi taktirde sonucun çok ağır olabileceği konusunda uyardı.