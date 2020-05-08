Gerekli Tedbirler Alınmadığı Taktirde Afrika'da 190 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gerekli Tedbirler Alınmadığı Taktirde Afrika'da 190 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir

Gerekli Tedbirler Alınmadığı Taktirde Afrika'da 190 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir
08.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:44

Birleşmiş Milletlerin açıklamasından sonra, Dünya Sağlık Örgütü'de Afrika'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletlerin açıklamasından sonra, Dünya Sağlık Örgütü'de Afrika'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle Afrika'da 1 yıl içerisinde 83 bin ile 190 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 51 bin 698'e yükseldi. V aka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine olarak belirtildi. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin yeterli seviyede alınmaması durumunda Afrika'da 300,000 ila 3,300,000 kişinin ölebileceği ifade edilmişti.

Hükümetler Proaktif Yaklaşımda Bulunmadığı Taktirde Koronavirüsü Afrika'yı Birkaç Yıl Etkileyebilir

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Ofisi, koronavirüsüyle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda, Afrika'da 29 milyon ile 44 milyon kişinin Koronavirüsüne yakalanabileceğini, 83 bin ile 190 bin arasında kişinin ise hayatını kaybedebileceğini belirtti. Vaka ve ölüm sayılarının, tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği ifade edilirken DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, Afrika'da bulunan pek çok hükümet tarafından proaktif yaklaşımın benimsenmemesi durumunda, koronavirüs salgınının, önümüzdeki birkaç yılda Afrika için ana konu olabileceğini belirtti. Matshidiso Moeti, "Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısında bulundu.

Hükümetlerin, proaktif yaklaşımda bulunmadığı taktirde hasarın büyük olacağının altı çizilirken, koronavirüsü ile mücadelede Afrika'nın imkanlarını sonuna kadar kullanması gerektiği belirtildi. Moeti, bütün bölge hükümetleri için proaktif yaklaşım çağrısında bulunurken, koronavirüs ile mücadele kapsamında ellerindeki imkanları sonuna kadar kullanmaları gerektiği aksi taktirde sonucun çok ağır olabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Haber
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Serdar Ortaç Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Özer Kızıltan
Spor Ali Koç Fatih Terim Loris Karius Fernando Muslera Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın Karar Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: Gerekli Tedbirler Alınmadığı Taktirde Afrika'da 190 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:28:53. #1.15#
title