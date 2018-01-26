Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan er Mehmet Işıklı'nın annesi Aydın Işıklı, "Afrin'deki operasyona ben de katılmak istiyorum. Cepheye ben de gitmek istiyorum. Yavrularımızın yemeğini yaparım, çamaşırını yıkarım. Gerekirse sırtımda mermilerini taşırım." dedi.

Işıklı, Vatan İçin Can Verenler Derneğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Harekata katılan askerlerin yanında olmak için askerlik şubesine başvuruda bulunacağını belirten Işıklı, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin ve askerlerimizin yanındayız. İnşallah askerlerimiz burunları kanamadan tekrar vatanımıza döner. Askerlerimiz ailelerine sağ salim kavuşur. Şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın yanındayız. Her zaman destekçileriyiz. Bütün dualarımız askerlerimiz için. Türk'ün kanı ve imanı kuvvetlidir. 10 çocuğum olsa 10'unu da vatanı için seve seve feda ederim."

Işıklı, harekata katılan askerlerin annelerinin de üzülmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin, bayrak bizim. Askerler hepimizin evladı. Nice Mehmetler gelir nice nice Mehmetler gider. Şehidimiz olmaz inşallah ama olursa anneleri sabırlı ve metanetli olsun. Çocuklarımıza dua edelim. Afrin'deki operasyona ben de katılmak istiyorum. Cepheye ben de gitmek istiyorum. Yavrularımızın yemeğini yaparım, çamaşırını yıkarım. Gerekirse sırtımda mermilerini taşırım. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Anneler gibi ben de cepheye gitmeyi, orada askerlerimize yardım etmeyi gücümün yettiği kadar da teröristlerle mücadele etmeyi istiyorum."

Işıklı, pazartesi günü askerlik şubesine başvuruda bulunacağını bildirdi.

Işıklı'nın oğlu Mehmet Işıklı, askerlik görevini yerine getirirken Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.