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Gerede zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

19.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:58
Gerede zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Gerede Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınlar, yufkacılar ve simitçilere yönelik korona virüs hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde marketlerin giriş çıkışlarında el dezenfekte ve kasa önlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, iş yerince gerekli önlem ve tedbirlerin alınıp alınmadığı zabıta ekiplerince kontrol edildi. Gerede Belediyesi tarafından diğer iş kollarıyla ilgili denetimlerin zabıta ekipleri tarafından devam edeceği bildirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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