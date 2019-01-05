Gerede Suyu Şubat Sonunda Başkentte

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, başkentin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 31 bin 574 metre uzunluğundaki Gerede Tüneli'nden şubat sonunda su akıtılmaya başlanacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kınacı, 2018 yılında yapılan yatırımlar ve ASKİ'nin yeni yıl planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kınacı, başkent genelinde 173 kilometre uzunluğundaki asbestli, çimentolu su borularının yenilenmesi çalışması yürütüldüğünü ve ilkbahar aylarında bunların tamamının değiştirilmiş olacağını belirtti.

100 su deposu inşaatı tamamlandı

İlçelerde yapımına başlanan 267 su deposundan 100'ünün inşaatının bitirildiğini, 167'sinin ise haziran ayına kadar tamamlanacağını vurgulayan Kınacı, ekonomik ömrünü tamamlamış, 30-40 yıl önce yapılmış eskiyen su depoları ile su şebekelerinin tamamının değiştirileceğini açıkladı.

Başkentte altyapı çalışmaları

Kınacı, şiddetli yağmurlarda meydana gelen su taşkınlarının önlenmesi için 15 sorunlu bölgenin 11'inde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Kınacı, Akay Kavşağı alt geçidi ile Mamak Boğaziçi Mahallesi'ne döşenen yeni içme suyu ve yağmur suyu hatları sayesinde bu bölgelerde taşkın riskinin ortadan kalktığını kaydetti.

Mevcut su hatlarına ek olarak yedek hatların döşenmesi gerektiğini belirten Kınacı, bir hatta arıza olması halinde yedek hattın devreye girmesiyle vatandaşların su sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti. Kınacı, bu kapsamda Gölbaşı için paralel hat döşendiğini ifade ederek, "2019 yılında ise Altınpark'tan Mamak, Altındağ, Çankaya ve Gölbaşı'na uzanan bir hat döşeyerek hem Gölbaşı ilçesinin hem de yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılamayı hem de herhangi bir arıza anında bu hatların devreye girmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Gerede Tüneli'nde ışık göründü

Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen 31 bin 574 metre uzunluğundaki Gerede Tüneli'yle ilgili de açıklama yapan Kınacı, geçirimsizlik testlerinin ardından şubat ayının sonunda tünelden su akıtmaya başlayacaklarını ve Kesikköprü'den su almayı bırakacaklarını belirtti.

Kınacı, 2018 yılında 400 milyon TL'ye yakın olan enerji maliyetinin 220 milyon TL'sinin Kesikköprü hattından kaynaklandığını da bildirerek, şunları kaydetti:

"Gerede suyunun devreye girmesiyle bu maliyet ortadan kalktığı gibi Gerede Tüneli'nin ucuna kurulacak hidroelektrik santrali ile de enerji üreteceğiz. Bunların enerji verimliliğini artırmak için su iletim hatlarında daha az enerji tüketen pompaları tercih edeceğiz. Hedefimiz, maliyetleri sıfırlayarak enerji tüketen değil enerji üreten kurum haline gelmek."

Kınacı ayrıca, enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle birlikte su faturalarının da yarı yarıya inebileceğini kaydetti.

Abonelere kolaylık sağlanacak

Abonelerin zamanlarını etkin kullanmalarına imkan sağlayan teknolojik uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Kınacı, "Abonelerimizin cep telefonundan abone olmasını ve fatura ödemesini sağladık. Deneme çalışmalarına başladığımız akıllı sayaç sistemine 2020 yılında geçmeyi planlıyoruz. İlçelerdeki ASKİ ile ilgili işler ASKİ Bölge Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilecek." ifadelerini kullandı.

Bin 300 yeni su kaynağı

2018 yılı içinde Ankara genelinde bin 300 su kaynağı tespit edildiğini ifade eden Kınacı, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kaynakların hepsinin su kalitesi ve özelliklerini belirledik. İçme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağının test edilmesinin ardından da 45 adet paket arıtma tesisi kurduk. Bundan sonra da ihtiyaç doğrultusunda suyun arıtma özelliklerine göre arıtma tesisleri kurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA