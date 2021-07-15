Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu (DRONE)
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Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu (DRONE)

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için erken yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde araç yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için erken yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde araç yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Gerede gişeleri ve bağlantı yolu ile Bolu-Samsun yolu üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların rampalarda yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle yavaş ama akıcı olarak seyreden trafik, Karabük yol ayrımı mevkisinde normale dönüyor.

Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu (DRONE)
Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu (DRONE)
Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu (DRONE)
Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu (DRONE)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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