Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu
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Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu
30.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:54

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Gerede gişeleri ve bağlantı yolu ile Bolu-Samsun yolu üzerinde 15 kilometreye ulaşan kuyrukta zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların rampalarda yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle yavaş ama akıcı olarak seyreden trafik, Karabük yol ayrımı mevkisinde normale dönüyor.

İstanbul'dan Tokat'a gitmek için yola çıktığını ve sabah 05.00'ten beri yolda olduğunu söyleyen Ömer Özdemir, "Bayağı trafik var. Yoğunluk otoyolun Gerede girişinde başladı ve hala devam ediyor. Arada bir açılıyor, sonra tekrar kapanıyor ama trafiğin en yoğun olduğu yer Gerede bölümü." dedi.

İstanbul'dan Gümüşhane'ye gittiğini ifade eden Kadir Bayrak da yollarda yoğun bir trafik olduğunu söyleyerek, "İstanbul'dan Gerede'ye 7 saatte geldik. Yoğunluk İstanbul'dan başladı. İstanbul kesimi yoğundu. Sonrasında açılma oldu ama yine yoğunlaştı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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