Gerede Deri OSB'de yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı
Gerede'de Deri Organize Sanayi Bölgesi'neki (OSB) mevcut arıtma tesisinden yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip olacak ikinci arıtma tesisinin yapımına başlandı.
Gerede'de Deri Organize Sanayi Bölgesi'neki (OSB) mevcut arıtma tesisinden yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip olacak ikinci arıtma tesisinin yapımına başlandı.
Deri OSB'de, yapımına başlanan yeni arıtma tesisi günlük 6 bin metreküp kapasiteli olacak. Yeni arıtma teknolojisi kullanılacak tesis, 24 ayda tamamlanacak.
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yeni arıtma tesisinin deri sanayi esnafına ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz