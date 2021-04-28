Gerede'den kısa kısa

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele denetimlerinin yanı sıra vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan marketler, bakkallar ve büfelere yönelik denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrollerinin sağlandığı aktarılan açıklamada, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunulduğu, ayrıca raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki etiketin aynı olup olmadığının da denetlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe halkının sağlığını ve çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği kaydedildi.

Vatandaşlar can dostlarına yardım elini uzatıyor

Gerede Belediyesine ait hayvan barınağında bulunan hayvanlar için belediye ile vatandaşları arasında oluşturulan iş birliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçici barınakta bulunan sokak hayvanlarına, Gerede Belediyesi ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyenin çağrısı üzerine can dostlara el uzatan vatandaşların mama desteklerine devam ettiği, barınaktaki hayvanları sahiplenen vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder