Gerede'de yangın tatbikatı yapıldı

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:07

Bolu'nun Gerede ilçesinde Sivil Savunma Haftası dolayısıyla yangın ve genel tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Gerede Gençlik Merkezi tarafından 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yangın güvenliği ve genel tahliye konusunda eğitim verildi.

İtfaiye personeli tarafından verilen eğitimde, çıkan yangına müdahale, yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye erleri, içerisine odun talaşı ve mazot katılmış demir kabı yakarak, öğrencilere yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrenciler, aldıkları eğitim ve bilgileri tatbikatta uygulamaya çalıştı.

Kaynak: AA