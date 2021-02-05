Gerede'de "sıfır atık projesi" çalışmaları
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Gerede'de "sıfır atık projesi" çalışmaları

05.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:14
Gerede'de

Bolu'nun Gerede ilçesinde, "sıfır atık projesi" kapsamında 50 geri dönüşüm konteyneri ve 450 kumbara dağıtımı yapıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, "sıfır atık projesi" kapsamında 50 geri dönüşüm konteyneri ve 450 kumbara dağıtımı yapıldı.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, 2021 yılı itibarıyla ilçede bulunan geri dönüşebilen malzemeler için girişimde bulunulduğu kaydedildi.

Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, sıfır atık projesi kapsamında, ilçede bulunan kamu kurumlarına ve okullara, geri dönüşebilen malzemeler için 50 geri dönüşüm konteyneri ve 450 kumbaranın teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Gerede Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Projelerimiz arasında yer alan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilk etapta kamu kurumlarımız ve okullarımıza sıfır atık kumbaraları ve konteynerleri teslim ettik. İlerleyen zaman içerisinde ise ilçede bulunan mahallerimize geri dönüşebilen malzemeleri için konteynerleri ekiplerimiz bırakacak ve her gün bu geri dönüşebilen malzemeler toplanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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