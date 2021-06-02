Gerede'de pazarlar cumartesi günü kurulacak
Gerede Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kademeli normalleşme kapsamında, ilçede kurulan pazar günlerinde düzenleme yapıldı.
Gerede Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kademeli normalleşme kapsamında, ilçede kurulan pazar günlerinde düzenleme yapıldı.
Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından ardından daha önce cuma günü kurulan pazarların cumartesi günü kurulması yönünde karar aldındı.
İlçede pazarlar, temmuz ayına kadar cumartesi günleri kurulacak.
Belediye yetkilileri, ayrıca vatandaşlara salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz